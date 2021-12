Nel 2022 ritornerà il feed in ordine cronologico su Instagram (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel 2016 Instagram ha abbandonato il suo feed cronologico, sostituendolo con quello algoritmico e ritenendolo migliore. Nonostante ciò, molti utenti hanno chiesto a più riprese un ritorno alla semplicità di un tempo, o meglio, ad una semplicità che andasse a tempo. LEGGI ANCHE > Instagram annuncia l’introduzione del “parental control” Il ritorno del feed cronologico di Instagram Il capo di Instagram Adam Mosseri – segnala TNW News – ha detto che la piattaforma sta attualmente lavorando ad una «versione di un feed cronologico che spera di lanciare il prossimo anno», quindi entro il primo trimestre del 2022. L’ulteriore novità è che potrebbe essere data direttamente alle persone la possibilità di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel 2016ha abbandonato il suo, sostituendolo con quello algoritmico e ritenendolo migliore. Nonostante ciò, molti utenti hanno chiesto a più riprese un ritorno alla semplicità di un tempo, o meglio, ad una semplicità che andasse a tempo. LEGGI ANCHE >annuncia l’introduzione del “parental control” Il ritorno deldiIl capo diAdam Mosseri – segnala TNW News – ha detto che la piattaforma sta attualmente lavorando ad una «versione di unche spera di lanciare il prossimo anno», quindi entro il primo trimestre del. L’ulteriore novità è che potrebbe essere data direttamente alle persone la possibilità di ...

