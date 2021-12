Mattarella ha firmato sette decreti di grazia   

(Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - Il Presidente della Repubblica Sergioha- ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione -di grazia, in ordine ai quali la Ministra della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. Idi clemenza individuale sono stati firmati per Michele Strano, Carlo Garrone, Oberleteir Heinrich Sebastian, Francesco Domino, Giuseppe Minisgallo, Bruno Cosimo, Cristina Langella e per ognuno nella nota del Quirinale si fornisce la motivazione. Strano Michele, nato nel 1968, condannato a sei anni, due mesi e venti giorni di reclusione per il delitto di omicidio volontario commesso nel 2012, nel corso di una rapina ai suoi danni nella quale era rimasto ucciso anche suo fratello. Nel concedere la grazia di un ...

Advertising

ShootersykEku : #Controcorrente, #Taiani,#Draghi vuole rimanere a Palazzo Chigi... Ahahahahah A difesa e sopportazione di quattro c… - emme_emi : RT @Th_Dm4570: Mattarella, a thread. 'Buonafera, ho appena firmato i Decreti Ficurezza.' - hiboss_hiboss : RT @elenabulla1: l'Europa di merda,vuole la polizia francese in Italia,potrà fare arresti e valicare il confine tranquillamente, questo e t… - Th_Dm4570 : Mattarella, a thread. 'Buonafera, ho appena firmato i Decreti Ficurezza.' - SilvanaHansb : RT @Agenzia_Ansa: Mattarella ha firmato il decreto legge fiscale bis. Si tratta del provvedimento approvato ieri dal Cdm che anticipa alcun… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella firmato

... Cristina Langella, Cosimo Bruno, Giuseppe Minisgallo, Francesco Domino: sono le persone raggiunte dal provvedimento di graziagiovedì dal Presidente della Repubblica Sergio. Dall'...Il volantino ècon una W rossa all'interno di un cerchio e contiene un link di una chat di Telegram . DIETRO IL COLLE/ "Draghi batterà Berlusconi sotto l'occhio vigile di" A ...Le ingenti risorse attualmente destinate all'Italia vanno utilizzate in modo attento e responsabile; nella consapevolezza che ci troviamo in una condizione senza precedenti e, verosimilmente, irripeti ...Ricordando le funzioni della Corte dei Conti, Mattarella ha sottolineato che la legalità finanziaria non è un asettico sistema di regole, in quanto - come ha ricordato, in occasione del suo insediamen ...