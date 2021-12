Luca Laurenti scomparso che fine ha fatto? Un nuovo lavoro per lui (Di giovedì 9 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luca Laurenti scomparso, che fine ha fatto? Il conduttore pare abbia un altro lavoro che lo tiene lontano dalla tv. Luca Laurenti scomparso dalla tv, come mai? Per lui pare si sia aperta una nuova strada parallela a quella televisiva: ecco che cosa fa. Il conduttore è sempre stato al fianco dell’amico e collega Paolo Leggi su youmovies (Di giovedì 9 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., cheha? Il conduttore pare abbia un altroche lo tiene lontano dalla tv.dalla tv, come mai? Per lui pare si sia aperta una nuova strada parallela a quella televisiva: ecco che cosa fa. Il conduttore è sempre stato al fianco dell’amico e collega Paolo

Advertising

FrncscPltn : RT @crosticina: Chi lavora in televisione FA SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO per definizione, che sia Luca Laurenti o Concita de Gregorio. - Jardinlesmots : RT @crosticina: Chi lavora in televisione FA SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO per definizione, che sia Luca Laurenti o Concita de Gregorio. - Legally_Josh : @elicotteroo Luca Laurenti cit. - zazoomblog : Bomba Luca Laurenti Scomparso dalla tv. La confessione choc: “Ecco cosa fa per vivere un lavoro di notte”. Fan sott… - MaxArena2 : RT @Stronza: @p_dellavalle @IlSala1972 @pao_laurenti @AlexIsenburg @luca_mossi @antonellopasqua Mica pizza e fichi ?? -