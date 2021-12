Liliana Segre raccoglie l’invito di Patrick Zaki | “Sarei felice di incontrarlo”

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Se ha espresso questo desiderio e io sarò in forze, sarò moltodi. La sua liberazione è una notizia stupenda”. La senatrice a vitarisponde allanciato da, che ieri è stato scarcerato dal commissariato di Mansoura. Lo studente aveva scritto una lettera per la senatrice ringraziandola per essersi spesa nella causa che lo riguarda, e ha fatto sapere di volergliela consegnare di persona. A Pagine Ebraiche,ha espresso la sua felicità per la liberazione del giovane studente egiziano, che resta in attesa di giudizio con il processo che riprenderà il prossimo 1° febbraio, e ha tracciato un parallelismo tra la sua esperienza e quella vissuta in prima persona nei campi di concentramento: “La sua ...