Letta ad Atreju | “Non so se la maggioranza reggerà dopo Draghi Il Pd sempre al governo è un fatto negativo”

"Diamo il benvenuto su questo palco a Enrico Letta, che ci ha fatto, anche lui, la cortesia di venire a confrontarsi con la platea di Atreju, anche se a dire la verità è un antesignano di questa festa…". Giorgia Meloni presenta così il segretario del Pd, ospite questa sera ad Atreju 2021. "Leggendo i giornali ho l'impressione di avere il problema di non sembrare troppo in sintonia con Giorgia Meloni perché è partito un film, che è anche interessante ma non è vero" dice Letta riguardo alle indiscrezioni di stampa, smentite, su contatti con Giorgia Meloni in vista del Quirinale.

