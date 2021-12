La foca leopardo, il predatore silenzioso dei ghiacci (Di giovedì 9 dicembre 2021) In pochi conoscono la foca leopardo o idrurga Hydrurga leptonyx, perché pochi hanno avuto il piacere di visitare l’Antartide, uno dei pochissimi luoghi dove è possibile immortalarla. Questo temibile mammifero, goffo e innocuo all’apparenza, è invece un agile predatore dal corpo slanciato e muscoloso che nuota silenzioso tra gli iceberg e le calotte di ghiaccio del Polo Sud, in cerca delle sue principali prede: pinguini, altre foche, pesci e krill. I suoi denti frontali, infatti, sono affilati, adatti per essere affondati nella carne delle sue prede, mentre i molari hanno una forma adatta a filtrare il krill. I pinguini sono le prede preferite della foca leopardo: quest’ultima si nasconde sotto alle lastre di ghiaccio e, una volta catturato l’uccello, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) In pochi conoscono lao idrurga Hydrurga leptonyx, perché pochi hanno avuto il piacere di visitare l’Antartide, uno dei pochissimi luoghi dove è possibile immortalarla. Questo temibile mammifero, goffo e innocuo all’apparenza, è invece un agiledal corpo slanciato e muscoloso che nuotatra gli iceberg e le calotte dio del Polo Sud, in cerca delle sue principali prede: pinguini, altre foche, pesci e krill. I suoi denti frontali, infatti, sono affilati, adatti per essere affondati nella carne delle sue prede, mentre i molari hanno una forma adatta a filtrare il krill. I pinguini sono le prede preferite della: quest’ultima si nasconde sotto alle lastre dio e, una volta catturato l’uccello, ...

È un animale solitario, contrariamente alla maggior parte degli altri pinnipedi che sono per lo più gregari, mantenendo così le abitudini dei suoi antenati e dei carnivori terrestri ...

