Juventus, l'incredibile record europeo: i tifosi sognano (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Juventus, grazie al successo contro il Malmo, vola agli ottavi da prima nel girone. Tre punti che valgono anche uno storico record. Dybala (Getty Images)La notte europea sorride alla Juventus; successo contro il Malmo, forse una delle peggiori squadre a livello di qualità di questa Champions, e primo posto nel girone. Sembrava impossibile chiudere in testa il Gruppo H, soprattutto dopo la pesante sconfitta a Stamford Bridge; il destino, però, ha voluto che i campioni in carica venissero fermati dallo Zenit. Una partita folle, terminata tre a tre, che permette ai ragazzi di Allegri di festeggiare doppio; con questo primo posto, infatti, la Juventus può sperare in un sorteggio più abbordabile agli ottavi di finale. Un primo posto che, se guardiamo nel complesso, è ampiamente meritato dai bianconeri. Bonucci e ...

