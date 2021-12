Il nostro concorso - L'abbonata fortunata: Quattroruote al marito, Suzuki per lei (Di giovedì 9 dicembre 2021) Regalare puntualmente al marito l'abbonamento annuale a Quattroruote - come accade da due lustri - le ha portato bene. Tanto da farle vincere una Suzuki S-Cross Hybrid, il premio del super concorso riservato agli abbonati alle riviste dell'Editoriale Domus. Sabrina Gilardi (nella foto), signora residente a Fossano, in provincia di Cuneo, ha già ritirato la vettura dalla Garelli Automobili, la concessionaria Suzuki più vicina alla sua abitazione. E non manca un'interessante coincidenza, che rende il premio ancora più gustoso: "Al momento della consegna", ci ha detto la lettrice, "mi sono accorta che le lettere della targa, ovvero 'GF', corrispondevano alle iniziali dei nomi dei nostri due figli: un vero segno del destino". La prossima è una station wagon. La consegna della Suzuki ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 dicembre 2021) Regalare puntualmente all'abbonamento annuale a- come accade da due lustri - le ha portato bene. Tanto da farle vincere unaS-Cross Hybrid, il premio del superriservato agli abbonati alle riviste dell'Editoriale Domus. Sabrina Gilardi (nella foto), signora residente a Fossano, in provincia di Cuneo, ha già ritirato la vettura dalla Garelli Automobili, la concessionariapiù vicina alla sua abitazione. E non manca un'interessante coincidenza, che rende il premio ancora più gustoso: "Al momento della consegna", ci ha detto la lettrice, "mi sono accorta che le lettere della targa, ovvero 'GF', corrispondevano alle iniziali dei nomi dei nostri due figli: un vero segno del destino". La prossima è una station wagon. La consegna della...

