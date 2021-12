Gianmaria Antinolfi in lacrime al GF Vip: disperato per Aldo Montano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gianmaria Antinolfi non riesce a trattenere le lacrime al Grande Fratello Vip, sta male a causa di Aldo Montano, ecco cosa ha detto il gieffino È nata una bellissima e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 9 dicembre 2021)non riesce a trattenere leal Grande Fratello Vip, sta male a causa di, ecco cosa ha detto il gieffino È nata una bellissima e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi in lacrime per Aldo Montano: ecco perché - GiuseppeporroIt : 'Sto soffrendo in questo momento', Gianmaria Antinolfi in un bagno di lacrime: c'entra Aldo Montano #gfvip… - Novella_2000 : Gianmaria Antinolfi crolla e scoppia a piangere a causa di Aldo Montano: cosa è successo (VIDEO) #gfvip - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Gianmaria Antinolfi in lacrime per Aldo Montano: ecco perché | Isa e Chia #gianmaria #antinolfi #lacrime… - hopeangel365 : MA SCHERZIAMO?? IO NON DIMENTICO CHE AVEVA FATTO LITIGARE ALDO E ALEX! #Gianmaria #gfvip -