Evergrande, per Firch è default (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'agenzia di rating Fitch ha tagliato la valutazione del colosso immobiliare mondiale, sia sui debiti a lungo termine, in valuta estera, sia sulle controllate Hengda e Tianji, da 'C' a 'Rd', '... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'agenzia di rating Fitch ha tagliato la valutazione del colosso immobiliare mondiale, sia sui debiti a lungo termine, in valuta estera, sia sulle controllate Hengda e Tianji, da 'C' a 'Rd', '...

Advertising

smilypapiking : RT @AlienoGentile: Fitch mette in 'restricted default' Evergrande, il cui vertice si rinnova con un comitato pieno di funzionari del govern… - ilmassa80 : @Alessandro_958 @Ordine227 Probabilmente la squadra verrà rimessa sul mercato per fare cassa (non è un asset strate… - Dario_Donato : Intanto Fitch dichiara il default di Evergrande in Cina e la banca centrale non interviene. Da oggi a Pechino nessu… - Principe_dUcria : RT @AlienoGentile: Fitch mette in 'restricted default' Evergrande, il cui vertice si rinnova con un comitato pieno di funzionari del govern… - ticoti70 : @sportmediaset E secondo voi #zhang non ha comprato un CDS per coprirsi da questo rischio? Chiedo. #Evergrande… -