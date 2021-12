Evergrande in default, Fitch taglia rating a RD (Di giovedì 9 dicembre 2021) Evergrande è ufficialmente in default, dopo avere mancato di rimborsare – anche oltre il periodo di garanzia di 30 giorni – una serie di obbligazioni in dollari. A certificare quello che sembra ‘l’inizio della fine’ è il nuovo taglio del rating del colosso immobiliare cinese – gravato da debiti per oltre 300 miliardi di dollari – attuato da Fitch che ha posto Evergrande a livello ‘RD’ (Restricted default), dal già preoccupante ‘C’. Assieme alla società principale è stato tagliato il rating delle controllate Hengda Real Estate e Tianji Holding Limited, coinvolte nell’emissione dei bond non rimborsati, uno da 645 milioni di dollari, con cedola al 13%, e un altro da 590 milioni, con cedola al 13,75%. Fitch ha posto a RR6 – e cioè assai ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021)è ufficialmente in, dopo avere mancato di rimborsare – anche oltre il periodo di garanzia di 30 giorni – una serie di obbligazioni in dollari. A certificare quello che sembra ‘l’inizio della fine’ è il nuovo taglio deldel colosso immobiliare cinese – gravato da debiti per oltre 300 miliardi di dollari – attuato dache ha postoa livello ‘RD’ (Restricted), dal già preoccupante ‘C’. Assieme alla società principale è statoto ildelle controllate Hengda Real Estate e Tianji Holding Limited, coinvolte nell’emissione dei bond non rimborsati, uno da 645 milioni di dollari, con cedola al 13%, e un altro da 590 milioni, con cedola al 13,75%.ha posto a RR6 – e cioè assai ...

Advertising

fisco24_info : Evergrande: Fitch taglia rating a 'restricted default': Dopo mancato pagamento di coupon offshore per 82,5 mln doll… - fisco24_info : Evergrande: Fitch taglia rating a 'restricted default': Dopo mancato pagamento di coupon offshore per 82,5 mln doll… - bisagnino : Evergrande: società va in default, Fitch taglia rating a RD - TV7Benevento : **Evergrande: società va in default, Fitch taglia rating a RD**... - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Evergrande in default, Fitch taglia rating a RD: Il colosso immobiliare cinese è gravato da debiti per oltre 300 miliardi… -