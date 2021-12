Diventare insegnanti: tirocinio e CFU specifici solo dopo concorso. Raccomandazione CUN per RIFORMA reclutamento PNRR (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Consiglio Universitario Nazionale (il Cun), nell'adunanza del 18 novembre, dà alcune raccomandazioni al governo in materia di formazione all'insegnamento ed esprime perplessità sull'impianto del testo, che dalle prime indiscrezioni prevederebbe l'introduzione dei 60 crediti formativi dal contenuto pedagogico (24 dei quali di tirocinio). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Consiglio Universitario Nazionale (il Cun), nell'adunanza del 18 novembre, dà alcune raccomandazioni al governo in materia di formazione all'insegnamento ed esprime perplessità sull'impianto del testo, che dalle prime indiscrezioni prevederebbe l'introduzione dei 60 crediti formativi dal contenuto pedagogico (24 dei quali di). L'articolo .

