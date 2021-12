Diffidati Napoli-Leicester, azzurri a rischio squalifica per la prossima partita europea (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci sono tre Diffidati tra le fila degli azzurri prima di Napoli-Leicester e a rischio squalifica per la prossima partita europea, nella speranza che sia quest’anno o agli ottavi di Europa League o quantomeno agli spareggi. Si tratta di due infortunati, vale a dire Koulibaly e Manolas, che dunque non potranno giocare, e di Di Lorenzo, che in caso di giallo sarebbe fermato per un turno. In diffida, inoltre, anche l’allenatore Spalletti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci sono tretra le fila degliprima die aper la, nella speranza che sia quest’anno o agli ottavi di Europa League o quantomeno agli spareggi. Si tratta di due infortunati, vale a dire Koulibaly e Manolas, che dunque non potranno giocare, e di Di Lorenzo, che in caso di giallo sarebbe fermato per un turno. In diffida, inoltre, anche l’allenatore Spalletti. SportFace.

