Deulofeu: “Spero che il Milan vinca lo scudetto in questa stagione” | News (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gerard Deulofeu, ex attaccante rossonero e oggi all'Udinese, si augura che il Milan possa conquistare lo scudetto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 dicembre 2021) Gerard, ex attaccante rossonero e oggi all'Udinese, si augura che ilpossa conquistare lo

Deulofeu: "Spero che il Milan vinca lo scudetto. Ricordo con piacere il tempo che ho passato in rossonero" Intervenuto ai microfoni di 'The Italian Football Podcast' Gerard Deulofeu ha parlato del Milan e di alcuni protagonisti rossoneri. Queste le sue parole: Sul Milan. "Apprezzo ...

Deulofeu: «Mi auguro che il Milan vinca lo scudetto» Gerard Deulofeu, esterno dell’Udinese ed ex rossonero, ha confessato di tifare il Milan per la lotta scudetto: le sue dichiarazioni Gerard Deulofeu, intervenuto a The Italian Football Podcast, ha parl ...

