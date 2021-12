(Di giovedì 9 dicembre 2021) Pochi minuti e lascenderà in campo contro il, nella partita valida per l’ultimo turno di Conference League. Una sfida decisiva per passare agli ottavi senza affrontare i playoff. Per centrare il passaggio diretto i giallorossi devono vincere stasera e sperare che lo Zorya fermi il Bodo. Impresa difficile ma non impossibile. Intanto di seguito ledelle due squadre: UFFICIALE(4-2-3-1): 1 Busatto; 28 Galabov, 2 Mattheij, 29 Lam, 18 Mazikou; 15 Vion, 24 Muhar, 3 Geferson; 10 Yomov, 9 Caicedo, 7 Bai. A disp.: Evtimov, Catakovic, Krastev, Donchev, Charles, Turitsov, Wildschut, Chorbadzhiyski. UFFICIALE(3-5-2): 87 Fuzato; 23 Mancini, 24 Kumbulla, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 17 Veretout, 4 Cristante, 52 Bove, 5 ...

CSKA Sofia-#Roma, le formazioni ufficiali #CSKASofia

- Roma, dove vederla in tv e streaming Il match trae Roma andrà in scena alle ore 18.45 allo stadio nazionale Vasil Levski die sarà visibile su , Sky Sport 253 e in ...Le scelte dei due tecnici in vista della sfida di Conference League tra la Roma di Mourinho in trasferta in Bulgaria contro il CSKA Sofia.La Roma di Mourinho gioca a Sofia la sua ultima partita del girone di Conference League. E devono vincere i giallorossi e sperare che il Bodo non superi lo Zorya per passare primi nel girone: