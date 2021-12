Covid oggi Fvg | 763 contagi e 5 morti | bollettino 9 dicembre

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 763 i nuovida coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 9. Si registrano inoltre altri 5. 5.207 i tamponi molecolari effettuati dai quali sono stati rilevati 643 nuovi, con una percentuale di positività del 12,34%. Sono inoltre 6.940 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati altri 120 casi (1,72%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 5 persone: nello specifico, si tratta di un uomo di 88 anni di Ronchi dei Legionari (deceduto in ospedale), un uomo di Pordenone di 86 anni (deceduto in ospedale), un uomo di 81 anni di Sacile (deceduto in ospedale), un uomo di 80 anni di Azzano Decimo (deceduto in ospedale) ed infine un uomo di 74 anni di Codroipo (deceduto in ospedale). Le persone ...