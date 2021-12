Covid | l’infermiera prima vaccinata d’Italia | “No vax? Non avete conosciuto la paura vera | quella che abbiamo provato noi in corsia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutti più o meno ricordano il sorriso sotto la mascherina e gli occhi scuri. Claudia Alivernini, 30 anni, infermiera dello Spallanzani di Roma, fu tra i primi vaccinatiil 27 dicembre dell’anno scorso. Quando i composti antiarrivavano sotto scorta perché così preziosi da temere anche assalti da parte dei rapinatori. E invece c’è chi ancora oggi rifiuta il vaccino che protegge dall’infezione di Sars Cov 2. In una intervista a La Repubblica racconta come adesso coordini i camici bianchi delle Uscar – le unità mobili della Regione Lazio – portando i vaccini a chi non può muoversi e ne ha bisogno. Ai no, che in questi giorni riempiono gli ospedali, la professionista dice: “Vaccinatevi, almeno per rispetto di tutti i morti che ci sono stati quando il vaccino non c’era. Trovo assurdo vedere ancora persone che lo ...