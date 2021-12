Come riconoscere un tentativo di frode bancaria che arriva con un sms (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - Le truffe online viaggiano anche via sms. È l'amara scoperta fatta da un 30enne di Reggio Emilia che ha visto 'sparire' dal proprio conto 1.250 euro dopo aver risposto ad un messaggino arrivato sul suo smartphone: il truffatore, un 37enne casertano, è stato identificato e denunciato dai carabinieri a conclusione delle indagini avviate dopo la segnalazione della vittima. Tutto è cominciato quando l'uomo ha ricevuto via sms un avviso di movimentazioni sospette e problemi di accesso al proprio servizio di home banking: cliccando su un link è finito su un sito clone del suo istituto bancario e vi ha inserito le proprie credenziali (username, password, numero di cellulare, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica). Subito dopo è stato contattato telefonicamente da un sedicente operatore della sua banca che ha effettuato due operazioni che hanno comportato ... Leggi su agi (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - Le truffe online viaggiano anche via sms. È l'amara scoperta fatta da un 30enne di Reggio Emilia che ha visto 'sparire' dal proprio conto 1.250 euro dopo aver risposto ad un messagginoto sul suo smartphone: il truffatore, un 37enne casertano, è stato identificato e denunciato dai carabinieri a conclusione delle indagini avviate dopo la segnalazione della vittima. Tutto è cominciato quando l'uomo ha ricevuto via sms un avviso di movimentazioni sospette e problemi di accesso al proprio servizio di home banking: cliccando su un link è finito su un sito clone del suo istituto bancario e vi ha inserito le proprie credenziali (username, password, numero di cellulare, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica). Subito dopo è stato contattato telefonicamente da un sedicente operatore della sua banca che ha effettuato due operazioni che hanno comportato ...

