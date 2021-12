Ben Cavendish | la fusione tra musica e arte

Advertising

PlindoMusic : Ho scritto e prodotto una prima bozza della canzone nel giro di qualche ora. Parola di Ben Cavendish.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ben Cavendish

L'Opinionista

Per54 anni è stata lei l'unica ad avere accesso agli abiti e ai gioielli della Regina. Tra ... Prima della FitzRoy, ha rivestito questo ruolo Mary, duchessa del Devonshire. Questo 2021 ...Da venerdì 26 novembre è disponibile in rotazione radiofonica " Sollievo " (Cantieri Sonori), il nuovo singolo dift. Ashes . "Sollievo" gira attorno alla sensazione di amaro in bocca e alla ricerca di "un po' di sollievo" di quei momenti in cui manca serenità. La cornice è una Roma notturna, ...«Rispetto ai miei tempi quello di oggi è un ciclismo più organizzato. Dalla dieta, agli allenamenti fino ad arrivare al recupero dopo gli infortuni, è tutto gestito molto bene e questo è importantissi ...HURTLING round the bend, Lewis Hamilton’s dreams of a record eighth F1 drivers’ title seemed to be wrecked when he smashed into the back of bitter rival Max Verstappen. But while his Formula One ...