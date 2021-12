Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 8 dicembre 2021

(Di giovedì 9 dicembre 2021)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Remi ha totalizzato 3137 spettatori (15.11% di share). La fiction Tutta colpa di Freud – La Serie su Canale5 ha conquistato in media 1795 spettatori (share 9.31%). Il film Guardiani della Galassia 2 su Italia1 ha realizzato in media 1018 spettatori (5.25%); su Rai2 la serie tv Mare Fuori 2 ha portato a casa 1321 spettatori (5.68%) nel primo episodio e 1306 (6.76%) nel secondo, mentre il programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 2036 spettatori (10.35%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 582 spettatori ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv ieri, mercoledì 8 dicembre, dati auditel e share: chi ha vinto? - infoitcultura : Ascolti tv, mercoledì 8 dicembre 2021: Remi, Tutta colpa di Freud, Chi l’ha visto | Dati Auditel - CorriereCitta : Ascolti tv mercoledì 8 dicembre 2021: Remi, Mare Fuori 2, Chi l’ha visto?, Tutta colpa di Freud, dati Auditel e sha… - Ile2S : @iolanda_pitti @specchiodacqua È la manipolazione della realtà. La gente non è stupida e infatti i dati Auditel ind… - BastardGentlemn : @F1N1no Quando parla Agnelli ascoltano solo quello che gli pare. Nessuno ha dato mai risalto ai dati sugli ascolti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Gli altriAuditel, con spettatori e share, relativi ai programmi ti in prima serata ieri 2 ... La7 Non è l'arena : Tv8 X Factor 15 sesto live 1a Tv : Nove Accordi e Disaccordi :tv 8 ...'Ballando con le stelle'. Chi ha vinto la gara di share edella serata del 4 Dicembre 2021? Scopriamo insieme idelle preferenze del pubblico italiano Ieri, 4 Dicembre , è andata in onda su Rai Uno una nuova puntata della sedicesima stagione del ...Doveva essere il mercoledì sera della rinascita quello di Canale 5 con le nuove fiction. Dopo i buoni risultati portati a casa da Luce dei tuoi occhi e da Storia di una famiglia per bene, arriva però ...Dopo aver ascoltato brani come Prada ... una sorta di hyper-raggaeton dai confini annacquati, KicK iii è club music mutante che continua il percorso estetico inaugurato da Sophie, mentre kick iiii ...