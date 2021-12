Alex Belli finalmente dice la verità su lui e Delia: “Nessun tradimento vero, lei sa gia tutto, siamo liberi” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Soleil Sorge ed Alex Belli continuano a parlare di amore e a dichiarare di essere innamorati l’uno dell’altra, eppure il gieffino ripete che Delia è tranquilla e che capirà. Ovviamente le opinioniste, il conduttore del GF Vip e anche i telespettatori non capiscono come il ‘man’ possa essere così sereno, ma ieri lui ha dato una spiegazione a Biagio D’Anelli. “Ci ho messo 38 anni a trovare una persona libera come Delia. Noi ci siamo sposati promettendoci un amore libero. Abbiamo fatto feste con amiche, feste con amici. A casa nostra ogni venerdì ci sono feste come quelle che abbiamo fatto qui ad Halloween. Capisci? Mi hai capito? Se facciamo queste robe qui? Il kiss freeze sono delle sciocchezze a confronto. Stella ad esempio viene in vacanza con noi, vive con noi. Io in passato ho tradito, ho fatto, ... Leggi su biccy (Di venerdì 10 dicembre 2021) Soleil Sorge edcontinuano a parlare di amore e a dichiarare di essere innamorati l’uno dell’altra, eppure il gieffino ripete cheè tranquilla e che capirà. Ovviamente le opinioniste, il conduttore del GF Vip e anche i telespettatori non capiscono come il ‘man’ possa essere così sereno, ma ieri lui ha dato una spiegazione a Biagio D’Anelli. “Ci ho messo 38 anni a trovare una persona libera come. Noi cisposati promettendoci un amore libero. Abbiamo fatto feste con amiche, feste con amici. A casa nostra ogni venerdì ci sono feste come quelle che abbiamo fatto qui ad Halloween. Capisci? Mi hai capito? Se facciamo queste robe qui? Il kiss freeze sono delle sciocchezze a confronto. Stella ad esempio viene in vacanza con noi, vive con noi. Io in passato ho tradito, ho fatto, ...

Advertising

mattino5 : Alex Belli, parla la ex moglie Catarina: 'Lui guarda tutte per vedere se lo guardano' #Mattino5 #GFVIP - gi0zampa : E dopo questa bellissima finale di #XF2021 da domani si ritorna al dramma del triangolo Alex Belli, Delia e Soleil.… - fabiani_ilaria : RT @trasilenzi: Alex Belli Alex ?Bello? #Amici21 - Topina2017 : RT @cconfundus: Ho recuperato adesso la lite tra Soleil e Sophie e ribadisco il mio pensiero: a Soleil sta facendo non male, malissimo, l'i… - Clalblanca : RT @LightWitch89: Ma il #teamsoleil come fa ad odiare Alex Belli quando lui e la loro beniamina sono praticamente identici, ma li vedete ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli GF Vip, Manila bacchetta la Monsè e Sonia Bruganelli la attacca in diretta Oltre al fatto che anche lei si apparta con Alex Belli o altri per parlare e sparlare di Miriana, Gianmaria, Sophie o il malcapitato di turno. Manila ha saputo cosa ha fatto Maria e non ha gradito , ...

Manila Nazzaro a Soleil Sorge: 'Ti sceglierei tra mille'/ Dichiarazione 'd'amore' e? Soleil Sorge e Alex Belli hot in cucina/ Video, lui "sexy quando vai di mattarello?" Manila Nazzaro le fa eco: "Quando lo raccontavano le persone che lo hanno già fatto non ci credi, non lo riesci a ...

Gf Vip 6, parla il padre di Sophie sulla lite tra la figlia e Soleil Al Gf Vip 6 c'è stata una lite tra Soleil e Sophie: il padre della Codegoni parla dell'episodio e dice la sua sul comportamento della Sorge ...

Gf Vip 6, Alex Belli geloso di Soleil e Gianmaria! Siamo abituati all'amicizia particolare al Gf Vip 6 tra Alex Belli e Soleil Sorge: l'attore è infatti geloso del riavvicinamento di Gianmaria ...

Oltre al fatto che anche lei si apparta cono altri per parlare e sparlare di Miriana, Gianmaria, Sophie o il malcapitato di turno. Manila ha saputo cosa ha fatto Maria e non ha gradito , ...Soleil Sorge ehot in cucina/ Video, lui "sexy quando vai di mattarello?" Manila Nazzaro le fa eco: "Quando lo raccontavano le persone che lo hanno già fatto non ci credi, non lo riesci a ...Al Gf Vip 6 c'è stata una lite tra Soleil e Sophie: il padre della Codegoni parla dell'episodio e dice la sua sul comportamento della Sorge ...Siamo abituati all'amicizia particolare al Gf Vip 6 tra Alex Belli e Soleil Sorge: l'attore è infatti geloso del riavvicinamento di Gianmaria ...