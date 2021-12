AEW | Ritorno trionfale per Trent Beretta a Dynamite

(Di giovedì 9 dicembre 2021), conosciuto in AEW come, è tornato in azione durante la scorsa puntata di. Il miglior amico di Chuck Taylor è rimasto fuori dalle scene dallo scorso giugno a causa di un intervento chirurgico alla spina dorsale, ma la scorsa notte l’abbiamo visto più in forma che mai. Ila sorpresa Dopo che gli Young Bucks hanno sconfitto Taylor e Rocky Romero, Adam Cole è arrivato sul ring e la SuperKliq ha iniziato un pestaggio nei confronti di Romero e il resto dei Best Friends. A fermarli e a catturare l’attenzione del pubblico è arrivato il furgoncino bianco di Sue, dal quale è uscito suo figlio. Dopo aver dato un bacio sulla guancia alla mamma,si è affrettato sul ring ed è riuscito a battere da solo la SuperKliq, ...

Trent ha fatto il suo ritorno nell'ultima puntata di AEW Dynamite, riunendosi con i Best Friends dopo averli salvati dalla SuperKliq!