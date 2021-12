TRUFFA DEL FINTO AGGIORNAMENTO GOOGLE CHROME : UN CLICK E VI RUBANO TUTTE LE PASSWORD (Di mercoledì 8 dicembre 2021) TRUFFA DEL FINTO AGGIORNAMENTO GOOGLE CHROME State navigando su un sito e all’improvviso appare una schermata che vi avvisa sul fatto che il vostro browser CHROME deve essere aggiornato. Se premete su AGGIORNA CHROME cadete nella trappola dei TRUFFAtori e dopo la finta installazione TUTTE le vostre PASSWORD vengono rubate. Molte volte il testo dell’annuncio è scritto in un italiano pessimo e questo è un campanello di allarme ( nella foto sotto ad esempio viene scritto “versione decaduta” ) ma l’attenzione non deve abbassarsi mai. Anche se l’annuncio fosse scritto in modo perfetto, sappiate che GOOGLE non richiederebbe mai un AGGIORNAMENTO con un avviso mentre navigate online. In ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 8 dicembre 2021)DELState navigando su un sito e all’improvviso appare una schermata che vi avvisa sul fatto che il vostro browserdeve essere aggiornato. Se premete su AGGIORNAcadete nella trappola deitori e dopo la finta installazionele vostrevengono rubate. Molte volte il testo dell’annuncio è scritto in un italiano pessimo e questo è un campanello di allarme ( nella foto sotto ad esempio viene scritto “versione decaduta” ) ma l’attenzione non deve abbassarsi mai. Anche se l’annuncio fosse scritto in modo perfetto, sappiate chenon richiederebbe mai uncon un avviso mentre navigate online. In ...

