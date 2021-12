Serie A VPG su Xbox | la legge di FDL Ice | +7 su Ribelli | Lords Society e VX300 Gaming

Leggi su esports247

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) LaA della Virtual Pro League suha una squadra sola al comando. FDL Ice tenta la prima fuga della stagione, inanellando due importanti successi nei turni disputati ieri e staccando le dirette inseguitrici. La capolista ha dapprima regolato con un sonoro 4-1 i Mastini, ultimi in classifica con soli 10 punti; nella gara successiva, FDL Ice è riuscita ad avere ragione anche di Italian Dream, sconfitta con il punteggio di 2-1. Sono dieci le W ottenute da FDL Ice in queste prime 15 gare: la battistrada ha ora un vantaggio di 7 punti su, anche se questi ultimi devono recuperare una gara. I, dopo aver battuto Ragnarok Esports (2-0), sono stati sorprendentemente bloccati sullo zero a zero proprio dai ...