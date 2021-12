Roma. Sale sul monumento e fa il bagno nudo nella fontana: agenti costretti a entrare in acqua per farlo uscire (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Scene di ordinario degrado e follia a Roma, dove nella mattina di oggi, 8 dicembre, un uomo completamente nudo, ma con un cappello di lana rossa in testa, è entrato nella fontana delle Naiadi di piazza della Repubblica. Alcuni passanti, nel vederlo, hanno chiamato una pattuglia della Polizia Locale che si trovavano a poca distanza. bagno nudo nella fontana Gli agenti hanno intimato al ragazzo, straniero, di uscire immediatamente dalla fontana e di rivestirsi, ma lui ha continuato a rimanere “a mollo”, indifferente a quanto succedeva attorno a lui. Nel frattempo sono arrivati altri agenti della Polizia Locale e una pattuglia della polizia di stato e, visto che l’uomo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Scene di ordinario degrado e follia a, dovemattina di oggi, 8 dicembre, un uomo completamente, ma con un cappello di lana rossa in testa, è entratodelle Naiadi di piazza della Repubblica. Alcuni passanti, nel vederlo, hanno chiamato una pattuglia della Polizia Locale che si trovavano a poca distanza.Glihanno intimato al ragazzo, straniero, diimmediatamente dallae di rivestirsi, ma lui ha continuato a rimanere “a mollo”, indifferente a quanto succedeva attorno a lui. Nel frattempo sono arrivati altridella Polizia Locale e una pattuglia della polizia di stato e, visto che l’uomo ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Sale Le 10 migliori città in cui trasferirsi per una nuova vita Si sale al 95% per quel che riguarda clima e meteo; Singapore : al 5° posto c'è Singapore, il cui ... Le 10 migliori città in cui trasferirsi per una nuova vita: dove sono Roma e Milano Nessuna delle ...

Tennistavolo: successo a Norbello per la giornata paralimpica nel Guilcer ... incassando i due punti in palio nel derby di Sardegna, sale in terza posizione. Decisive le prime ... "La sconfitta contro l'EOS Roma avrà sicuramente un peso importante per la nostra classifica finale "...

Il Corriere di Bologna in prima pagina: “Arrivederci Roma: sale l’urlo di un super Bologna” TUTTO mercato WEB Covid, in Veneto nuovo boom: 3.516 contagi Roma, 8 dicembre 2021 - Un altro balzo dei contagi Covid in Veneto, con l'aumento giornaliero più marcato dall'inizio della quarta ondata: 3.516 positivi, cui si aggiungono 6 vittime. Lo riferisce il ...

Segni: a Roma una mostra contro la violenza sulle donne Una mostra contro la violenza sulle donne: è Segni e sarà ospitata al Museo di Roma a Palazzo Braschi fino a marzo.

