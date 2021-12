Pallanuoto femminile, Serie A1 2021-2022: Plebiscito-Como 17-3. Patavine al primo posto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’ottava giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile oggi vede disputarsi il primo dei cinque match in programma, dato che il match di domenica 5, Catania-Ancona, era stato rinviato in precedenza per le positività al Covid riscontrate tra le etnee. Sabato 11 altri due match: alle 16.30 Florentia-Verona, alle 18.30 Trieste-Milano. Nell’anticipo odierno il Plebiscito Padova si riprende la vetta della classifica battendo il Como per 17-3: le Patavine salgono a quota 21 superando di due lunghezze la SIS Roma, con le capitoline che però disputeranno il loro incontro in casa del Bogliasco soltanto martedì 14 alle ore 14.00. Como fermo a quota 9. TABELLINOCS Plebiscito PD-Como NUOTO RECOARO 17-3 CS ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’ottava giornata dellaA1 dioggi vede disputarsi ildei cinque match in programma, dato che il match di domenica 5, Catania-Ancona, era stato rinviato in precedenza per le positività al Covid riscontrate tra le etnee. Sabato 11 altri due match: alle 16.30 Florentia-Verona, alle 18.30 Trieste-Milano. Nell’anticipo odierno ilPadova si riprende la vetta della classifica battendo ilper 17-3: lesalgono a quota 21 superando di due lunghezze la SIS Roma, con le capitoline che però disputeranno il loro incontro in casa del Bogliasco soltanto martedì 14 alle ore 14.00.fermo a quota 9. TABELLINOCSPD-NUOTO RECOARO 17-3 CS ...

