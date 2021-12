Obbligo vaccinale a scuola dal 15 dicembre 2021, la circolare del Ministero dell’Istruzione: chi deve farlo e come funziona (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In arrivo l’Obbligo vaccinale per il personale scolastico: la data prevista è il 15 dicembre 2021. I dirigenti scolastici e le organizzazioni sindacali hanno già ricevuto varie indicazioni, da parte del Ministero dell’Istruzione, su come gestire la nuova norma. Il vaccino è diventato obbligatorio per il personale scolastico a seguito del decreto del 26 novembre 2021. L’Obbligo comprende anche la terza dose, ma non si estende al personale non scolastico che lavora comunque nella scuola, come gli addetti alle mense e alle pulizie. Obbligo vaccinale a scuola dal 15 dicembre: la documentazione Il decreto del 26 novembre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In arrivo l’per il personale scolastico: la data prevista è il 15. I dirigenti scolastici e le organizzazioni sindacali hanno già ricevuto varie indicazioni, da parte del, sugestire la nuova norma. Il vaccino è diventato obbligatorio per il personale scolastico a seguito del decreto del 26 novembre. L’comprende anche la terza dose, ma non si estende al personale non scolastico che lavora comunque nellagli addetti alle mense e alle pulizie.dal 15: la documentazione Il decreto del 26 novembre ...

ladyonorato : #Vienna, oltre 40000 manifestanti contro #greenpass e obbligo vaccinale - ladyonorato : L’obbligo vaccinale per sanitari, personale scolastico, FFOO elimina la validità di alcun consenso informato. Non f… - GuidoDeMartini : ? QUANTE DOSI ? saranno necessarie perché la maggioranza degli ???? ITALIANI ???? si schierino NON CONTRO il vaccino MA… - Zamia51832448 : RT @RadioGenova: Lavoratori e cittadini contro l'obbligo vaccinale tentano irruzione nella sede del ministro della Salute a Bruxelles. http… - errabonda20 : RT @tajaliga: Capisco le reticenze all'obbligo vaccinale, effettivamente se avesse funzionato quello per l'istruzione, non avrebbe dovuto e… -