LIVE Chelsea-Juventus calcio femminile 0-0, Champions League in DIRETTA: bianconere in grande difficoltà, possesso alle inglesi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23? Resta a terra Rosucci, vittima di un colpo alla testa. 22? Ancora Peyraud a salvare le bianconere! Tiro violento di Kirby, si salva la Juventus. 20? Tiro-cross di Kerr insidiosissimo! La sfera batte sulla traversa! 19? Kerr tenta la botta da fuori, palla murata. 17? Prendono fiducia le bianconere, che con un lancio lungo si avvicinano anche all’area di rigore, senza però trovare il tiro. 15? Fallo su Boattin, ora la Juventus può respirare. 14? Arriva il tiro della solita Ingle, palla di poco alta. 13? La partita è a senso unico. Il Chelsea sta dominando, avvicinandosi pericolosamente alla porta avversaria, con Peyraud che è costretta a spazzare, trovando solo maglie blu. 11? Il pressing del Chelsea è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Resta a terra Rosucci, vittima di un colpo alla testa. 22? Ancora Peyraud a salvare le! Tiro violento di Kirby, si salva la. 20? Tiro-cross di Kerr insidiosissimo! La sfera batte sulla traversa! 19? Kerr tenta la botta da fuori, palla murata. 17? Prendono fiducia le, che con un lancio lungo si avvicinano anche all’area di rigore, senza però trovare il tiro. 15? Fallo su Boattin, ora lapuò respirare. 14? Arriva il tiro della solita Ingle, palla di poco alta. 13? La partita è a senso unico. Ilsta dominando, avvicinandosi pericolosamente alla porta avversaria, con Peyraud che è costretta a spazzare, trovando solo maglie blu. 11? Il pressing delè ...

gilnar76 : ?? [GOL DELLO ZENIT IN LIVE] CLAMOROSOOO?? JUVE PRIMAAA?? JUVENTUS-MALMO 1-0 | ZENIT-CHELSEA 3-3 #Asroma #Forzaroma… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - CHELSEA-JUVENTUS WOMEN - 0-0 - Comincia la gara! - infoitsport : LIVE Chelsea-Juventus calcio femminile, Champions League in DIRETTA: serve fare punti per la qualificazione - infoitsport : LIVE TJ - CHELSEA-JUVENTUS WOMEN - Le formazioni ufficiali: tridente pesante per Montemurro - ColucciLc : RT @sportli26181512: Champions donne LIVE alle 21 Chelsea-Juventus: davanti Girelli-Hurtig -