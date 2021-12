Juventus-Malmo | programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ile isu Sky edi, match valido per la sesta giornata dei gironi di. Appuntamento da non fallire per i bianconeri, che ospitano gli svedesi per finire al meglio il girone e sperare, perché no, in un passo falso del Chelsea contro lo Zenit per agguantare il primo posto. Fischio d’inizio alle ore 18.45 di mercoledì 8 dicembre.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi e su Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli. SportFace.