Advertising

FcInterNewsit : #Inter, #Suning e le voci di cessione ????? - sportli26181512 : Inter, il piano Sanchez: se parte lui, sette nomi sul taccuino: Inter, il piano Sanchez: se parte lui, sette nomi s… - FCIMOILYY : RT @Gazzetta_it: Inter, il piano Sanchez: se parte lui, sette nomi sul taccuino #calciomercato - internewsit : Marotta: «Soddisfatti dell'Inzaghi uomo e allenatore. Lui contento dell'Inter» - - FcInterNewsit : ?? Il binomio Marotta-Inzaghi va a gonfie vele ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter piano

A meno di un mese dall'apertura del mercato, in casa nerazzurra è tempo di focalizzarsi sui principali obiettivi. Per il trio Marotta - Ausilio - Baccin si avvicina l'ora di avviare o intensificare ...Nessuno si azzardi a criticarlo, perché per mesi è stato il polmone e la scintilla dell'. Ha ... ma ultimamente la sua indole sembra piantornare in superficie e per bloccarne l'ascesa, ...Progetti chiari in casa nerazzurra sui contratti in scadenza il prossimo giugno. La dirigenza al momento tratta solo il futuro di Brozovic, per altri otto futuro in bilico ...Dalla Laguna con le sue mille luci, Simone Inzaghi vede il profilo di tutta la Serie A. Da Venezia, in vaporetto, inizia infatti la rincorsa verso l’ultimo porto, quello in vetta alla classifica: seco ...