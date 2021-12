Il Papa a sorpresa in piazza di Spagna per l'Immacolata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Questa mattina, nella Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, poco prima delle 6:15, Papa Francesco si è recato in piazza di Spagna per un atto di venerazione a Maria Immacolata, anche quest'anno in forma privata. Mentre attorno era notte, il Papa ha deposto un cesto di rose bianche alla base della colonna sulla cui sommità si trova la statua della Madonna e si è fermato in preghiera, chiedendole il miracolo della cura, per i tanti malati, della guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica; e della conversione, perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri. Alle 6,20 il Pontefice ha lasciato piazza di Spagna. Leggi su agi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Questa mattina, nella Solennità dell'Concezione della Beata Vergine Maria, poco prima delle 6:15,Francesco si è recato indiper un atto di venerazione a Maria, anche quest'anno in forma privata. Mentre attorno era notte, ilha deposto un cesto di rose bianche alla base della colonna sulla cui sommità si trova la statua della Madonna e si è fermato in preghiera, chiedendole il miracolo della cura, per i tanti malati, della guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica; e della conversione, perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri. Alle 6,20 il Pontefice ha lasciatodi

