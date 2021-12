Grande Fratello Vip 6 | Eva Grimaldi potrebbe entrare nella Casa di Alfonso Signorini

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il corposo prolungamento delvip che come l’anno scorso ha spostato a marzo la fine della reclusione indei concorrenti, ha costretto la produzione ad andare alla ricerca di nuovi personaggi da fareper rinvigorire le dinamiche. A tal proposito nelle scorse settimane abbiamo assistito all’ingresso di inquilini che, seppur già visti nel reality show, almeno hanno fatto si che i telespettatori avessero nuovi concorrenti da studiare e commentare. In tale senso è facile intuire come non si possa andare avanti fino a marzo senza continuare a rimpolpare il cast, soprattutto alla luce della data fatidica del 13 dicembrequale tanti Vip già insveleranno il loro futuro. In questo filone si inserisce la voce che vedrebbe una nuova Vippona vicina ...