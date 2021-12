Firenze: presepe Ponte Morandi rimosso dalla mostra dopo le polemiche. L’avevano giudicato orribile (Di mercoledì 8 dicembre 2021) dopo le critiche dei parenti delle vittime del Ponte Morandi, è stato rimosso dalla mostra fiorentina il presepe dedicato al crollo del Ponte genovese. Era stato giudicato bruttissimo. Anzi, orribile. Lo rende noto il Rivoli Boutique Hotel, dove l'esposizione, con altri 30 presepi realizzati dall'artista Claudio Ladurini, è in corso fino al 6 gennaio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 8 dicembre 2021)le critiche dei parenti delle vittime del, è statofiorentina ildedicato al crollo delgenovese. Era statobruttissimo. Anzi,. Lo rende noto il Rivoli Boutique Hotel, dove l'esposizione, con altri 30 presepi realizzati dall'artista Claudio Ladurini, è in corso fino al 6 gennaio L'articolo proviene daPost.

Advertising

Agenzia_Italia : A Firenze un presepe con il ponte di Genova. I parenti delle vittime: 'Allibiti' - FirenzePost : Firenze: presepe Ponte Morandi rimosso dalla mostra dopo le polemiche. L’avevano giudicato orribile - bizcommunityit : È stato rimosso il presepe di Firenze fatto con il ponte di Genova - AGI - massimoneri90 : Un presepe col ponte Morandi in mostra in un hotel di Firenze. I familiari della vittime: “Allibiti”. Gli organizza… - BabboleoNews : Dopo le polemiche è stato rimosso il #presepe in mostra a #Firenze con raffigurato il #PonteMorandi crollato. Lo ha… -