È stato rilasciato l’uomo arrestato martedì a Parigi con l’accusa di avere partecipato all’omicidio di Jamal Khashoggi | aveva lo stesso nome di un ricercato

amnestyitalia : Patrick Zaki è stato rilasciato. #FreePatrickZaki - Corriere : ?? #PatrickZaki è stato rilasciato dopo 22 mesi di prigionia - Corriere : #Zaki sarà rilasciato tra stasera e domani mattina, ma non è ancora stato assolto: dovrà apparire di nuovo davanti… - mentalistlifes : RT @Corriere: ?? #PatrickZaki è stato rilasciato dopo 22 mesi di prigionia - Livia_DiGioia : RT @amnestyitalia: Patrick Zaki è stato rilasciato. #FreePatrickZaki -

ROMA - 'Patrick èappena'. Lo scrivono in inglese e in arabo sui social i membri dell'Egyptian initiative for personal rights (Eipr), l'ong con cui Zaki ha collaborato fino al suo arresto e che ora gli ...Patrick Zaki èscarcerato da un commissariato di Mansura. Appena uscito, lo studente egiziano dell'Università ... parlando in italiano, appena. "Aspettavamo di vedere quell'abbraccio da ...Patrick Zaki è stato rilasciato dopo 22 mesi di prigionia in Egitto. E' stato scarcerato da un commissariato di Mansura. «Sto bene, forza Bologna», sono state le sue ...Il sindaco Mauro Usai: "È un splendida notizia per tutto il paese. E soprattutto, farà luce sulle dinamiche di un paese che soffoca il dissenso" ...