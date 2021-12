Dionisi | «I difensori non marcano come prima? Colpa anche di noi allenatori e dei settori giovanili»

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Gazzetta intervista Alessioallenatore del Sassuolo, allastagione in Serie A. Aveva conquistato la promozione in A con l’Empoli. Ha 41 anni. L’allenatore bravo e? quello che fa meno danni? «Un po’ lo penso. A volte abbiamo la presunzione di incidere e determinare il risultato, ma il primo compito e? far esprimere al massimo i calciatori. Perche? i protagonisti sono loro. Io non credo di fare nulla di speciale, ecco perche? non sono geloso dei miei allenamenti». Perche? inonpiu?una volta? «Una parte di responsabilita? e? di noiche insegniamo una mentalita? piu? propositiva e cosi? a volte si perde attenzione su certe situazioni difensive.neisi allena ...

Dopo tre stagioni in prestito tra Frosinone e Genoa, Edoardo Goldaniga è rimasto al Sassuolo per dare un'opzione in più alla batteria dicentrali di mister. Per il centrale classe 1993, tuttavia, è arrivata una sola presenza nei minuti finali della trasferta con il Genoa , partita in cui è stato omaggiato dai tifosi ...Così il tecnico del Sassuolo, Alessio, analizza la gara con lo Spezia senza sentirsi ... Spesso ci siamo trovati a giocare spalle alla porta, preda della fisicità deidello Spezia. Se ...Su Goldaniga, attualmente infortunato, c'è da tempo anche il Monza. Il giocatore, che ha vestito in carriera le maglie di Pizzighettone, Pisa, Perugia, Palermo, Sassuolo, Frosinone e Genoa, dovrà deci ...Non solo il Monza ha messo gli occhi su Edoardo Goldaniga. Attualmente infortunato, ma fuori dai piani di mister Dionisi al Sassuolo, il difensore negli.