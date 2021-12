Covid Veneto, nuovo boom di contagi: 3.516 casi in 24 ore (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un altro balzo dei contagi Covid in Veneto , con l'aumento giornaliero più marcato dall'inizio della quarta ondata: 3.516 positivi , cui si aggiungono 6 vittime. Solo ieri si erano sfiorati i 3mila . ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un altro balzo deiin, con l'aumento giornaliero più marcato dall'inizio della quarta ondata: 3.516 positivi , cui si aggiungono 6 vittime. Solo ieri si erano sfiorati i 3mila . ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Luca Zaia: 'Se continuiamo così per Natale il Veneto sarà in zona gialla' #Mattinocinque… - Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di contagi in Veneto con 2.656 nuovi casi e 14 morti in 24 ore. Speranza: 'Sono giorni non semplici, sia… - infoitinterno : Covid: nuovo balzo contagi in Veneto, +3.516 nelle ultime 24 ore - Corriere : Covid, nuovo balzo dei contagi in Veneto: 3.516 in un giorno -