Come mentire sulla tua posizione su Whatsapp (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Whatsapp è al centro di un grande percorso di cambiamento che la porterà a formare un’unica app di messaggistica insieme a Messenger e al Direct di Instagram. Per questo sta per essere abilitato l’utilizzo multiplo da più smartphone e sono in arrivo diverse funzionalità che cercano di rintuzzare la concorrenza degli avversari, Come le community o le reazioni ai messaggi. Ma ciò che manca ancora all’interno dell’app è un centro di controllo su misura per gestire la propria privacy a seconda delle chat di riferimento: un menù che ti consenta di silenziare i gruppi, di bloccare i contatti più molesti o di gestire le spunte blu in maniera selettiva. Insomma, se a breve potremo nascondere l’accesso a una determinata cerchia di utenti particolarmente fastidiosi, sarebbe bello avere anche un’impostazione che ti consenta di trovare un modo per ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è al centro di un grande percorso di cambiamento che la porterà a formare un’unica app di messaggistica insieme a Messenger e al Direct di Instagram. Per questo sta per essere abilitato l’utilizzo multiplo da più smartphone e sono in arrivo diverse funzionalità che cercano di rintuzzare la concorrenza degli avversari,le community o le reazioni ai messaggi. Ma ciò che manca ancora all’interno dell’app è un centro di controllo su misura per gestire la propria privacy a seconda delle chat di riferimento: un menù che ti consenta di silenziare i gruppi, di bloccare i contatti più molesti o di gestire le spunte blu in maniera selettiva. Insomma, se a breve potremo nascondere l’accesso a una determinata cerchia di utenti particolarmente fastidiosi, sarebbe bello avere anche un’impostazione che ti consenta di trovare un modo per ...

Advertising

borghi_claudio : @_xenio_ Mamma mia che vergogna... che figura da chiodi. Ma come può un soggetto simile mentire in modo così spudor… - ale_dillo : Miriana sta sera in stanza arancione su Soleil 'Una narrativa falsa. Se tu hai davanti una persona che mente sui f… - Reverie_et_ : @NathanDelMare Leggendoti mi è venuta in mente una frase di Franz Kafka che più mi rispecchia: “Chi non sa mentir… - verisa : @Mariagenn59 @gamra Una cosa è che lei non ti piace e un'altra è mentire e generare odio contro di lei. E dimmi dov… - disenchilded : dazai con la faccia come il culo quando dice 'eh la chiamiamo mafia perché non sappiamo niente di più ??' vorrei saper mentire come lui -

Ultime Notizie dalla rete : Come mentire La bugia più grossa di Stephen Glass Proprio lui, che aveva promesso a sé stesso di non mentire più. Come chiedere a un ex alcolizzato di tornare a bere. Neanche quando la situazione è drammaticamente peggiorata e il cervello di Hilden ...

Guida sotto effetto di farmaci: quali rischi? ... all'alcoltest è difficile mentire. Eppure, c'è il rischio di incorrere in reato anche quando si è ...Quali sono i rischi della guida sotto effetto di farmaci? Il punto è che in alcuni farmaci (come gli ...

Come mentire sulla tua posizione su Whatsapp GQ Italia Proprio lui, che aveva promesso a sé stesso di nonpiù.chiedere a un ex alcolizzato di tornare a bere. Neanche quando la situazione è drammaticamente peggiorata e il cervello di Hilden ...... all'alcoltest è difficile. Eppure, c'è il rischio di incorrere in reato anche quando si è ...Quali sono i rischi della guida sotto effetto di farmaci? Il punto è che in alcuni farmaci (gli ...