Australian Open 2022 | l' entry list | undici italiani in tabellone

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L'ha comunicato l'maschile e femminile per il primo Slam della stagione, in programma dal 17 al 30 gennaio. Nove gliammessi neldi singolare ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

L'ha comunicato l'entry list maschile e femminile per il primo Slam della stagione 2022, in programma dal 17 al 30 gennaio. Nove gli italiani ammessi nel tabellone di singolare maschile, ...Stan Wawrinka (ATP 82) non effettuer il suo ritorno alle competizioni in occasione del primo Grand Slam della stagione. Il nome del vodese non figura infatti nella entry list svelata dagli ...Novak Djokovic sarà agli Australian Open. Gli organizzatori dello Slam australiano hanno ufficializzato le entry list dei tabelloni maschile e femminile: il numero uno del mondo, nelle scorse ...Nella entry list annunciata dagli organizzatori 9 uomini e 2 donne ROMA (ITALPRESS) - L'Australian Open ha comunicato l'entry list maschile ...