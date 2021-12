Agroalimentare, da Giorgetti investimenti per 85 mln in Campania (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato nuovi accordi di sviluppo industriale nel settore Agroalimentare in Campania per oltre 85 milioni di euro, che puntano a favorire la competitività sui mercati, nazionale e internazionale, delle imprese ‘La Regina di San Marzanò, la ‘San Giorgiò, la ‘Sorrento Saporì e ‘Tradizionì.Gli accordi puntano a sostenere l'incremento della produttività e dell'occupazione degli stabilimenti presenti sul territorio della provincia di Salerno, attraverso investimenti in tecnologie innovative e ambientalmente sostenibili per realizzare prodotti di alta qualità: dalle conserve di pomodoro ai prodotti da forno sia dolce che salato.Il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione agevolazioni pari a 36 milioni di euro per la realizzazione di questi progetti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro Giancarloha autorizzato nuovi accordi di sviluppo industriale nel settoreinper oltre 85 milioni di euro, che puntano a favorire la competitività sui mercati, nazionale e internazionale, delle imprese ‘La Regina di San Marzanò, la ‘San Giorgiò, la ‘Sorrento Saporì e ‘Tradizionì.Gli accordi puntano a sostenere l'incremento della produttività e dell'occupazione degli stabilimenti presenti sul territorio della provincia di Salerno, attraversoin tecnologie innovative e ambientalmente sostenibili per realizzare prodotti di alta qualità: dalle conserve di pomodoro ai prodotti da forno sia dolce che salato.Il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione agevolazioni pari a 36 milioni di euro per la realizzazione di questi progetti ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato nuovi accordi di sviluppo industriale nel settore… - Italpress : Agroalimentare, da Giorgetti investimenti per 85 mln in Campania - Italpress : Agroalimentare, da Giorgetti investimenti per 85 mln in Campania - LaNotifica : Agroalimentare, da Giorgetti investimenti per 85 mln in Campania - ItaliaNotizie24 : Agroalimentare, da Giorgetti investimenti per 85 mln in Campania -