Zerocalcare | LRNZ | ZUZU e le altre matite in sostegno di Patrick Zaki

(Di martedì 7 dicembre 2021) A poche ore dalla decisione di scarcerare lo studente detenuto in Egitto, la fiera della Piccola e Media Editoria Più libri più liberi, in corso a Roma nello spazio della Nuvola all’Eur, aveva deciso di mobilitarsi per. «Abbiamo ospitato il 5 dicembre Hazem Abbas, il miglior amico di, e la sorella Marise, in collegamento dal Cairo. Dalla loro testimonianza e dal loro appello era nata l’idea di chiedere ai più importanti fumettisti e illustratori presenti in Fiera un ritratto di. Voleva essere il nostro modo di partecipare alla mobilitazione del Paese, oggi festeggiamo così la sua scarcerazione», dice la curatrice del programma della Fiera Silvia Barbagallo. «Il segno più qualificante di Più libri più liberi che dedica l’edizione del suo ventennale ai diritti e alla ...