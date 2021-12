Voto storico in Cile, approvate le nozze gay (Di martedì 7 dicembre 2021) Con una votazione definita "storica" dai media la Camera dei deputati del Cile ha convertito in legge un progetto riguardante il 'matrimonio egualitario', ossia fra persone dello stesso sesso, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) Con una votazione definita "storica" dai media la Camera dei deputati delha convertito in legge un progetto riguardante il 'matrimonio egualitario', ossia fra persone dello stesso sesso, che ...

