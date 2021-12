Un piccolo giornale fa scoop sui sabotaggi del Mossad. Crederci? (Di martedì 7 dicembre 2021) Un antico settimanale ebraico pubblicato a Londra, il Jewish Chronicle (Jc), rivela informazioni incredibili sulla campagna segreta dell’intelligence israeliana contro il programma atomico dell’Iran. Così incredibili che in pochi le prendono per buone, salvo che otto mesi dopo le migliori penne del New York Times scrivono le stesse cose dopo un’inchiesta molto lunga e dopo avere ascoltato fonti di intelligence americane e israeliane. E questo fa nascere un sospetto: forse il periodico con una diffusione infinitamente più piccola del New York Times ha fonti migliori? Il Jc è il più antico giornale ebraico, pubblicato senza interruzioni dal 1841 per divulgare le idee del sionismo, si occupa un po’ di tutto e il 10 febbraio di quest’anno ha rivelato che il Mossad per uccidere lo scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh nel novembre 2020 aveva usato una ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 dicembre 2021) Un antico settimanale ebraico pubblicato a Londra, il Jewish Chronicle (Jc), rivela informazioni incredibili sulla campagna segreta dell’intelligence israeliana contro il programma atomico dell’Iran. Così incredibili che in pochi le prendono per buone, salvo che otto mesi dopo le migliori penne del New York Times scrivono le stesse cose dopo un’inchiesta molto lunga e dopo avere ascoltato fonti di intelligence americane e israeliane. E questo fa nascere un sospetto: forse il periodico con una diffusione infinitamente più piccola del New York Times ha fonti migliori? Il Jc è il più anticoebraico, pubblicato senza interruzioni dal 1841 per divulgare le idee del sionismo, si occupa un po’ di tutto e il 10 febbraio di quest’anno ha rivelato che ilper uccidere lo scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh nel novembre 2020 aveva usato una ...

Un piccolo giornale fa scoop sui sabotaggi del Mossad. Crederci?

