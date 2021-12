Super green pass, il rilancio delle prime dosi trainato dagli adolescenti (+54%) (Di martedì 7 dicembre 2021) L'incremento più contenuto ha riguardato la fascia degli over 80 (+9,5 per cento) che d’altro canto risulta quella già più immunizzata. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 7 dicembre 2021) L'incremento più contenuto ha riguardato la fascia degli over 80 (+9,5 per cento) che d’altro canto risulta quella già più immunizzata.

Advertising

NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - GuidoDeMartini : ???? SUPER•GREEN•PASS ???? TURISMO A PICCO COL PASS: CHE IDEONA! Col nuovo pass per ristoranti e alberghi “agenzie di v… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, è record di certificati verdi scaricati #ANSA - MarcusGuion : RT @_cieloitalia: Situazione comica, quasi il 90% degli homini sapiens ci credono davvero. Addirittura c'è chi si fa la terza perché la pr… - Maurizi89669463 : RT @doluccia16: In Belgio SENTENZA STORICA del Tribunale di Namur che dichiara ILLEGGITTIMO il Super Green Pass e CONDANNA al ritiro di que… -