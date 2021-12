Smart Working e privati, c’è l’accordo tra governo e parti sociali: tutte le novità sul lavoro agile (Di martedì 7 dicembre 2021) governo e parti sociali hanno raggiunto un accordo sulle regolamentazioni dello Smart Working anche nel settore privato. Il protocollo nazionale è stato proposto dal ministro del lavoro Andrea Orlando e contiene le linee guida previste per la gestione del lavoro anche in Smart. Il documento è stato siglato da tutte le parti, compresi i sindacati, che hanno partecipato al tavolo; in cosa consiste il nuovo protocollo che si pone l’obiettivo di incentivare il corretto utilizzo della pratica del lavoro agile. Smart Working e settore privato: le novità La linea base è che lo Smart Working è uno ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 dicembre 2021)hanno raggiunto un accordo sulle regolamentazioni delloanche nel settore privato. Il protocollo nazionale è stato proposto dal ministro delAndrea Orlando e contiene le linee guida previste per la gestione delanche in. Il documento è stato siglato dale, compresi i sindacati, che hanno partecipato al tavolo; in cosa consiste il nuovo protocollo che si pone l’obiettivo di incentivare il corretto utilizzo della pratica dele settore privato: leLa linea base è che loè uno ...

Agenzia_Ansa : Smart working, raggiunto l'accordo per il settore privato. Sulla base delle linee guida proposte dal ministro del l… - AndreaOrlandosp : Lo #smartworking, è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell’emergenza sarà una modalità che caratteri… - ioconsigliere : raggiunto accordo smart-working nel settore privato. - nessun obbligo, solo volontario - no sanzioni a chi rifiuta… - zdaeHeadz : RT @Agenzia_Ansa: Smart working, raggiunto l'accordo per il settore privato. Sulla base delle linee guida proposte dal ministro del lavoro… - sole24ore : Smart working, ecco il protocollo per il settore privato: dal riposo agli straordinari -