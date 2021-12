Sciopero generale 16 dicembre 2021 contro la manovra Draghi: Cgil e Uil annunciano 8 ore di proteste (Di martedì 7 dicembre 2021) Sciopero generale 16 dicembre 2021 contro la manovra Draghi. Non solo il mondo della scuola, dicembre sarà un mese caldo sul fronte delle proteste contro il Governo. In particolare per il prossimo 16 dicembre è prevista la mobilitazione indetta dalle sigle sindacali Cgil e Uil contro la manovra economica varata dal Governo. Sciopero generale 16 dicembre 2021 contro la manovra Draghi: le motivazioni «Pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del Premier Draghi e del suo Esecutivo, la manovra è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021)16la. Non solo il mondo della scuola,sarà un mese caldo sul fronte delleil Governo. In particolare per il prossimo 16è prevista la mobilitazione indetta dalle sigle sindacalie Uillaeconomica varata dal Governo.16la: le motivazioni «Pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del Premiere del suo Esecutivo, laè stata ...

