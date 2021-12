(Di martedì 7 dicembre 2021) Colpo di scena, sabato scorso, quando Amadeus ha deciso di svelare il cast diin esclusiva durante il Tg1. Un appuntamento non programmato e annunciato a sorpresa, a quanto pare per zittire sul nascere gli spoiler sui nomi dei cantanti che erano iniziati a circolare da qualche giorno.comprare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

In linea puramente teorica, l'annuncio dei 22 Big in gara al Festival di Sanremo 2022 Amadeus avrebbe dovuto farlo in diretta su Rai Uno a Sanremo Giovani, come da tradizione, il prossimo 15 dicembre. E invece i piani del conduttore sono cambiati all'ultimo. Ma qual è il ... Chi sarà al fianco di Amadeus sul palco dell'Ariston? Ecco che arrivano le prime indiscrezioni sulle conduttrici di Sanremo 2022. Sanremo 2022, la lista dei Big in anteprima valeva 15 mila euro? "Qualcuno voleva comprarla", l'indiscrezione di Dagospia.