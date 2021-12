Quando il Covid bussa alla tua porta (Di martedì 7 dicembre 2021) . Parlo della nuova variante, classificata come preoccupante dall’OMS, rilevata per la prima volta nell’Africa australe. E’ il 24 novembre Quando le autorità sanitarie sudafricane diramano l’allerta. Da allora le infezioni da Omicron si sono moltiplicate. “Le prime analisi mostrano che questa variante ha un gran numero di mutazioni che richiedono e saranno oggetto di ulteriori studi”, ha dichiarato l’organizzazione mondiale della Sanità, che considera “alta” la “probabilità che Omicron si diffonda a livello globale”, anche se rimangono molte incognite: contagiosità, efficacia dei vaccini esistenti, gravità dei sintomi. La nuova variante del Covid in Europa In Lussemburgo né l’Elenco (nelle sue analisi effettuate nelle acque degli impianti di depurazione), né il Laboratorio Nazionale di Sanità (che sequenzia campioni di nuovi casi ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 7 dicembre 2021) . Parlo della nuova variante, classificata come preoccupante dall’OMS, rilevata per la prima volta nell’Africa australe. E’ il 24 novembrele autorità sanitarie sudafricane diramano l’allerta. Da allora le infezioni da Omicron si sono moltiplicate. “Le prime analisi mostrano che questa variante ha un gran numero di mutazioni che richiedono e saranno oggetto di ulteriori studi”, ha dichiarato l’organizzazione mondiale della Sanità, che considera “alta” la “probabilità che Omicron si diffonda a livello globale”, anche se rimangono molte incognite: contagiosità, efficacia dei vaccini esistenti, gravità dei sintomi. La nuova variante delin Europa In Lussemburgo né l’Elenco (nelle sue analisi effettuate nelle acque degli impianti di depurazione), né il Laboratorio Nazionale di Sanità (che sequenzia campioni di nuovi casi ...

