Precipita dal tetto mentre installa un ascensore: grave operaio nel Salernitano (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, si è verificato un nuovo e grave incidente sul lavoro, nel territorio comunale di Pontecagnano Faiano. A.E, 33 anni, originario di San Mango Piemonte, è Precipitato dal tetto di un edificio, in via Trento, dove stava lavorando all'installazione di un ascensore. Un volo di circa 3 metri forse dovuto a una scivolata dell'operaio e che ha causato allo stesso lesioni gravi interne e fratture ossee. L'operaio, che secondo una prima indagine, avviata sia dai carabinieri della stazione di Pontecagnano che dall'ispettorato del lavoro, non era coperto da nessuna polizza assicurativa e lavorava a nero. Dopo aver perso conoscenza con l'intervento dei mezzi di soccorso del 118, è stato trasportato, in ...

