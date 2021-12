Officina Mps rinnova il «campus» per le sue startup scegliendo i corsi di Lacerba (Di martedì 7 dicembre 2021) Un ambiente di studio virtuale per permettere a decine di startup di coltivare le proprie competenze di marketing digitale e in ambito tech in generale. Dopo il primo esperimento della scorsa primavera, OfficinaMPS – il laboratorio permanente di Banca Monte dei Paschi di Siena dedicato alle startup – ha deciso di prolungare l’esperienza di «OfficinaMPS campus», rinnovando la collaborazione con Lacerba, giovane realtà specializzata nella creazione di programmi formativi online. All’interno di OfficinaMPScampus, Lacerba mette a disposizione delle startup una serie di programmi completi e trasversali, accessibili in modo indipendente e personalizzato grazie a una piattaforma costruita su misura con il ... Leggi su cityroma (Di martedì 7 dicembre 2021) Un ambiente di studio virtuale per permettere a decine didi coltivare le proprie competenze di marketing digitale e in ambito tech in generale. Dopo il primo esperimento della scorsa primavera,MPS – il laboratorio permanente di Banca Monte dei Paschi di Siena dedicato alle– ha deciso di prolungare l’esperienza di «MPS»,ndo la collaborazione con, giovane realtà specializzata nella creazione di programmi formativi online. All’interno diMPSmette a disposizione delleuna serie di programmi completi e trasversali, accessibili in modo indipendente e personalizzato grazie a una piattaforma costruita su misura con il ...

