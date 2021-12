Napoli, piace Nandez del Cagliari: da battere la concorrenza dell’Inter (Di martedì 7 dicembre 2021) Fabio Santini, giornalista, opinionista e esperto di calciomercato, ha rilasciato nelle ultime ore interessanti dichiarazioni ai microfoni dell’emittente televisivo 7 Gold, nel corso del programma sportivo Il Processo. Tra i tanti temi trattati, vi è anche l’interessamento del Napoli nei confronti di un difensore e di un centrocampista. Ecco dunque le sue parole. “Napoli e Inter sono fortemente L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Fabio Santini, giornalista, opinionista e esperto di calciomercato, ha rilasciato nelle ultime ore interessanti dichiarazioni ai microfoni dell’emittente televisivo 7 Gold, nel corso del programma sportivo Il Processo. Tra i tanti temi trattati, vi è anche l’interessamento delnei confronti di un difensore e di un centrocampista. Ecco dunque le sue parole. “e Inter sono fortemente L'articolo

Advertising

Maria99234417 : @sarahvilladoc @Martina97909881 C'è un detto che dice' sempre invidia e mai pietà ' . Ti piace o non ti piace o' me… - napolista : Capello: «Il #Napoli mi piace, nella sua personalità e nel voler essere protagonista si vede la mano di #Spalletti»… - Barablank : Metti mi piace al tweet originale per votare il gol di Hamsik! Il retweet è apprezzato @sscnapoli @FabrizioRomano… - enne_50 : @Dadatrav_dani @XBacheca @Annunci69_it @donne_mature @incontriover40 @trav_trans @incontri_sesso Non sono una sorel… - DiegoBot_it : Vorrei che un altro scudetto lo vincesse presto pure il Napoli. Lo seguo. Mi piace. Caro Gattuso, vai avanti così:… -